В Мурманске на улице Невского горел автосервис

На месте происшествия работали семь спасателей. Фото: vk.com/murman01

Утром 3 августа в Мурманске случился пожар в автосервисе на улице Невского. Загорелся кирпичный одноэтажный автобокс.

На месте происшествия работали семь спасателей.

- В 08.38 пожар полностью потушили. В комнате отдыха сгорели личные вещи, бытовая техника, обгорела внутренняя обшивка стен помещения по всей площади 8 квадратных метров, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.

Напомним: в Мурманске из пожара в доме на проспекте Героев-североморцев спасли собаку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru