В Мурманске на улице Невского горел автосервис

На месте происшествия работали семь спасателей. Фото: vk.com/murman01
Утром 3 августа в Мурманске случился пожар в автосервисе на улице Невского. Загорелся кирпичный одноэтажный автобокс.
На месте происшествия работали семь спасателей.
- В 08.38 пожар полностью потушили. В комнате отдыха сгорели личные вещи, бытовая техника, обгорела внутренняя обшивка стен помещения по всей площади 8 квадратных метров, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.
Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.
Напомним: в Мурманске из пожара в доме на проспекте Героев-североморцев спасли собаку.
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