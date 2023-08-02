В Мурманске из пожара в доме на проспекте Героев-североморцев спасли собаку

Днем 2 августа в девятиэтажном доме на проспекте Героев-североморцев, 78 в Мурманске случился пожар. Фото: vk.com/murman01

Днем 2 августа в девятиэтажном доме на проспекте Героев-североморцев, 78 в Мурманске случился пожар.

На месте происшествия работали огнеборцы, которые спасли из квартиры собаку.

- В 13.01 возгорание полностью ликвидировали. Частично сгорел диван, производилось вскрытие дверей, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Причины пожара и ущерб от него устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.

Напомним: в жилом доме Заполярного случился пожар из-за электрощита.

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