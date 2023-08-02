В жилом доме Заполярного случился пожар из-за электрощита

На месте работали шесть огнеборцев. Фото: Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области

Ранним утром 2 августа в Заполярном случился пожар в пятиэтажном жилом доме на ул. Ленина, 37. Сообщение о нем поступило в экстренные службы в 5.20. Уже через 10 минут его локализовали.

- В результате короткого замыкания в электрощитке на 5 этаже в четвертом подъезде на площади один квадратный метр закопчены стены и потолок лестничной площадки., - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

На месте работали шесть огнеборцев.

Напомним: вечером 30 июля в Ёне загорелся обшитый железом деревянный дом, стоящий у озера Чалма. Сообщение о пожаре поступило в 19.39. Огонь уничтожил постройку по всей площади.

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