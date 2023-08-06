Северянка пожаловалась Андрею Чибису на хамство в гинекологии Мурманска

Губернатор поручил провести проверку и разобраться с ситуацией. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Мурманской области дозвонилась на прямую линию с губернатором Андреем Чибисом, пожаловавшись главе региона на плохое отношение медиков в мурманском отделении гинекологии.

- Женщинам в послеродовом отделении врачи не помогают после кесарева, не показывают, как пеленать, общаются по-хамски,- отметила северянка.

Губернатор поручил провести проверку и разобраться с ситуацией.

Напомним: в Мурманской области до конца 2023 года будут строить 22 жилых дома.

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