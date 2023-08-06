Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 августа 2023 14:22

Северянка пожаловалась Андрею Чибису на хамство в гинекологии Мурманска

Губернатор поручил провести проверку
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Губернатор поручил провести проверку и разобраться с ситуацией.

Губернатор поручил провести проверку и разобраться с ситуацией.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Мурманской области дозвонилась на прямую линию с губернатором Андреем Чибисом, пожаловавшись главе региона на плохое отношение медиков в мурманском отделении гинекологии.

- Женщинам в послеродовом отделении врачи не помогают после кесарева, не показывают, как пеленать, общаются по-хамски,- отметила северянка.

Губернатор поручил провести проверку и разобраться с ситуацией.

Напомним: в Мурманской области до конца 2023 года будут строить 22 жилых дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru