Северянка пожаловалась Андрею Чибису на хамство в гинекологии Мурманска

Губернатор поручил провести проверку и разобраться с ситуацией.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жительница Мурманской области дозвонилась на прямую линию с губернатором Андреем Чибисом, пожаловавшись главе региона на плохое отношение медиков в мурманском отделении гинекологии.
- Женщинам в послеродовом отделении врачи не помогают после кесарева, не показывают, как пеленать, общаются по-хамски,- отметила северянка.
Губернатор поручил провести проверку и разобраться с ситуацией.
Напомним: в Мурманской области до конца 2023 года будут строить 22 жилых дома.
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