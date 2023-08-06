В Мурманской области до конца 2023 года будут строить 22 жилых дома

Сейчас по городу строятся несколько домов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области до конца этого года будут в стадии строительства 22 жилых дома. Об этом во время прямой линии сообщил губернатор Андрей Чибис.

- Сейчас по городу строятся несколько домов. Дома в большинстве своем пойдут под переселение из аварийного жилья, два дома под арендное жилье для молодых семей, - отметил глава региона.

По его словам, «Арктическая ипотека» может стать дополнительным инструментом для масштабирования и увеличения жилищного строительства в регионе. Ранее распространении льготной ипотеки под 2% на Арктическую зону поддержал президент Владимир Путин.

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