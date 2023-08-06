Андрей Чибис назвал приоритеты по программе реновации ЗАТО на ближайшие годы

На прямой линии с губернатором Андреем Чибисом была затронута тема реновации ЗАТО.
Фото: Иван МАКЕЕВ
На прямой линии с губернатором Андреем Чибисом была затронута тема реновации ЗАТО, которая стала важнейшей во время визита Владимира Путина в Мурманску область.
Глава региона отметил, что сделать предстоит еще много, однако необходимые ресурсы для модернизации инфраструктуры ЗАТО будут получены.
- На первые три года у нас отдельный акцент – капремонт домов и социальных учреждений, а также проектировка и строительства нового жилья для переселения военнослужащих, - сообщил Андрей Владимирович.
Так, на Правительственной комиссии по региональному развитию было принято решение о выделении 315 миллионов рублей на капремонт объектов теплоснабжения Североморска.
Напомним: Мурманской области для активного развития ЗАТО нужно 283 миллиарда рублей.
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