Андрей Чибис назвал приоритеты по программе реновации ЗАТО на ближайшие годы

На прямой линии с губернатором Андреем Чибисом была затронута тема реновации ЗАТО. Фото: Иван МАКЕЕВ

На прямой линии с губернатором Андреем Чибисом была затронута тема реновации ЗАТО, которая стала важнейшей во время визита Владимира Путина в Мурманску область.

Глава региона отметил, что сделать предстоит еще много, однако необходимые ресурсы для модернизации инфраструктуры ЗАТО будут получены.

- На первые три года у нас отдельный акцент – капремонт домов и социальных учреждений, а также проектировка и строительства нового жилья для переселения военнослужащих, - сообщил Андрей Владимирович.

Так, на Правительственной комиссии по региональному развитию было принято решение о выделении 315 миллионов рублей на капремонт объектов теплоснабжения Североморска.

Напомним: Мурманской области для активного развития ЗАТО нужно 283 миллиарда рублей.

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