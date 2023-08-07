Специалисты рассказали, может ли горнолыжный сезон в Мурманской области стать круглогодичным

6 ноября 2022 года в Кировске официально открыли горнолыжный сезон - Мурманская область стала лидером в России по такой дате. Фото: Антон ЗАБИРОВ

6 ноября 2022 года в Кировске официально открыли горнолыжный сезон - Мурманская область стала лидером в России по такой дате.

Завершился он в конце мая свыше, продлившись свыше 220 дней, при этом были прецеденты, когда на склонах в Хибинах катались и в начале июня. Не раз спортсмены и тренеры говорили, что горнолыжный сезон в Заполярье может быть едва ли не круглогодичным. Насколько реальны такие планы?

- Мы рассчитываем при благоприятной погоде начать катание уже в октябре, делаем все от нас зависящее для этого. При этом стоит отметить, что фактически работа курорта уже стала круглогодичной. С ноября по июнь мы катаемся на сноубордах и горных лыжах, но и с июня по конец сентября – гости курорта не скучают. Мы им предлагаем экскурсионные подъемы на вершину, прогулки по экотропам с посещением смотровых площадок и фотозон на склонах. В летний период, также как и зимой, работает панорамный комплекс «Плато» с рестораном, - рассказал «КП»-Мурманск» директор горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» Александр Сергиенко.

При этом курорты, где нет искусственного оснежения, перейти на круглогодичную работу не смогут. Это значит, что им придется открываться уже в ноябре-декабре или позже, если зима будет малоснежная и теплая.

Напомним: в июле Териберку посетили почти 25 тысяч путешественников.

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