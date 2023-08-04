На трассе между Мончегорском и Апатитами вспыхнул грузовик

В Мурманской области прямо на дороге случился пожар. Фото: скриншот видео / Telegram-канал "Срочно!Мурманск"

В Мурманской области прямо на дороге случился пожар. Между Мончегорском и Апатитами загорелся грузовик, случившееся сняли на видео очевидцы.

- Пострадавших нет, ДТП на месте происшествия не было, - сообщила врио инспектора по особым поручениям УГИДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Причины пожара выясняются, на месте работают спасатели.

Напомним: в Мурманске на улице Невского горел автосервис.

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