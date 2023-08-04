Подразделения ФМБА построят в ключевых портах Севморпути

Первый заместитель руководителя ФМБА России Татьяна Яковлева во время рабочей поездки в Мурманск провела встречу с генеральным директором ФГУП «Атомфлот» Леонидом Ирлицей. Фото: ФГУП "АТОМФЛОТ"

Первый заместитель руководителя ФМБА России Татьяна Яковлева во время рабочей поездки в Мурманск провела встречу с генеральным директором ФГУП «Атомфлот» Леонидом Ирлицей. Во время стороны осудили развитие медицины на Северном морском пути.

- Сегодня стоят новые задачи по обеспечению квалифицированной медицинской помощью в Арктике не только действующих и строящихся судов, но и плавучих энергоблоков, а также строительство и организация работы подразделений в ключевых портах Севморпути: Певеке, Диксоне, Тикси и Сабетте. Для этого, в том числе, необходимо создание мобильных бригад на базе подразделений с передвижным инструментально-диагностическим комплексом, а также устойчивая связь для проведения телемедицинских консультаций, - сообщила Татьяна Яковлева.

Накануне она проверила работу медучреждений ФМБА в ЗАТО Мурманской области. Яковлева посетила Снежногорск, Полярный и Гаджиево, жители которых являются пациентами медсанчастей Агентства. Стало известно, что в Полярном появится отделение амбулаторной онкологической помощи. Также будет усилен стационар в Снежногорске.

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