В Полярном появится отделение амбулаторной онкологической помощи

Развитие медицинской помощи в ЗАТО обсудила в рамках рабочей поездки в Мурманскую область 3 августа первого заместителя руководителя ФМБА России Татьяны Яковлевой. Фото: пресс-служба ФГБУЗ ММЦ им. Н.И. Пирогова ФМБА России

Развитие медицинской помощи в ЗАТО обсудила в рамках рабочей поездки в Мурманскую область 3 августа первого заместителя руководителя ФМБА России Татьяны Яковлевой. Она посетила Снежногорск, Полярный и Гаджиево, жители которых являются пациентами медсанчастей Агентства.

- Одним из основных направлений деятельности ФМБА России является совершенствование первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи жителям ЗАТО. Речь идет не только об обновлении имеющихся и строительстве новых медицинских отделений, но и об организации маршрутизации, внедрении цифровых технологий и электронного документооборота, - отметила Татьяна Яковлева.

С первым заместителем министра здравоохранения Мурманской области Екатериной Сулима и главой ЗАТО Александровск Ильясом Мазитовым она обсудила усиление стационара в Снежногорске и создание отделения амбулаторной онкологической помощи на базе филиала №5 МСЧ в Полярном на 70 коек.

Ранее стало известно, что новый корпус областного онкологического центра в Мурманске сдадут в 2024 году.

Напомним: министерство здравоохранения Мурманской области подписало соглашение с Российским обществом первой помощи, и теперь северян будут на регулярной основе обучать важным навыкам.

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