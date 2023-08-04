Осенью в Мурманской области пройдут съемки сериала для НТВ «Морские дьяволы»

В новом сезоне создатели планируют сделать акцент на личных историях главных героев. Фото: Кадр из сериала

Этой осенью в Мурманскую область приедет съемочная команда сериала «Морские дьяволы», который выходит на телеканале НТВ. Работа над новым сезоном уже стартовала в Петербурге, а затем киношники отправятся к нам на Север.

- Съемки будут проходить не только в Мурманске, но и в Коле и Кольском районе. Ожидается, что в эфир 24-серийный проект выйдет в 2024 году, - сообщили в минкультуры региона.

В новом сезоне создатели планируют сделать акцент на личных историях главных героев. По сюжету, командование предлагает временно переместить контртеррористический центр ближе к эпицентру происходящих событий – на территорию одной из секретных баз ВМФ, расположенную у полярного круга. В Кольском крае авторы смогут снять северную фактуру – природу и отдельные суда.

Напомним: в Мончегорск на фестиваль искусств приедут известные артисты и спортсмены.

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