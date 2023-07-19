В Мончегорск на фестиваль искусств приедут известные артисты и спортсмены

Фестиваль искусств «Табуретка», который пройдет в Мончегорске, посетят известные артисты и спортсмены. Фото: Иван МАКЕЕВ

Известные артисты и спортсмены приедут на фестиваль искусств «Табуретка», который пройдет в Мончегорске с 3 по 12 августа.

Так, специальными гостями в этом году станут народный артист России Сергей Гармаш, легенда советского хоккея Вячеслав Фетисов, российский актер театра и кино, звезда сериала «Молодежка» Александр Соколовский, российский актер и музыкант Глеб Калюжный и чемпион России по рэп-фристайлу Тема Куба.

На фестивале будет работать кинолаборатория, школа циркового искусства. Для гостей проведут серию интересных мастер-классов, выставок и перфомансов. Яркими элементами программы станут фестиваль оживших статуй и интерактивная экскурсия по мифам и легендам Мончегорска, сообщают в минкультуры Мурманской области.

Напомним: арктический фестиваль «Териберка» посетили 15 тысяч человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru