Арктический фестиваль «Териберка» посетили 15 тысяч человек

В Мурманской области отгремел арктический фестиваль «Териберка». Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В Мурманской области отгремел арктический фестиваль «Териберка», проходивший в одноименном селе 15 и 16 июля.

Как сообщил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис, праздник собрал 15 тысяч гостей за два дня. Людей оказалось даже больше, чем предполагали.

- Количество гостей выросло на 4,5 тысячи по сравнению с прошлым годом, - отметил глава региона.

Также с праздника отправили порядка 13 тысяч бесплатных открыток в разные уголки России.

Участников фестиваля ждали выступления Artik & Asti, певца «Haru», рок-группы «Аффинаж» и других исполнителей, а также мастер-классы, спортивные активности, арктическая кухня, розыгрыши подарков.

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