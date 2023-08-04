В Мурманске перекроют дороги из-за Всероссийского молебна о Победе

В Мурманске перекроют несколько дорог для проведения Всероссийского молебна о Победе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске перекроют несколько дорог для проведения Всероссийского молебна о Победе. В город доставят мощи святого великомученика Георгия Победоносца.

- Временные ограничения движения, остановки и стоянки всех видов транспорта, за исключением имеющих спецпропуска, будут действовать от дома № 35 по улице Зеленой до дома № 22 по улице Котовского, с 15.00 6 августа до 9.00 7 августа, - сообщили в администрации Мурманска.

Также будут освобождены от транспорта, введут ограничения остановки и стоянки на участке Верхне-Ростинского шоссе - от проспекта Героев-североморцев до проезда Серпантин, по стороне храма Спаса-на-Водах, с 00.00 до 13.00 7 августа.

Напомним: ремонт улицы Коммуны в Мурманске выполнен на 20%.

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