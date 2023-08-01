В Мурманск для молебна о Победе привезут ковчег с мощами Георгия Победоносца

В Мурманскую область самолетом доставят ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца. Фото: РПЦ

В Мурманскую область самолетом доставят ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца. Мурманск, Мончегорск и Североморск вошли в число 100 городов, где пройдет Всероссийский молебен о Победе.

- Мощи небесного покровителя Русского воинства будут доставлены во все 89 субъектов Российской Федерации, - уточнили в Мурманской епархии.

6 августа в 19.30 ковчег доставят в Свято-Никольский кафедральный собор Мурманска, где митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан проведет молебен.

С 8.30 до 12.00 7 августа мощи будут находиться в храме Спас на Водах, там пройдут соборная божественная литургия и молебен. В тот же день в 14.00 их доставят в Свято-Андреевский морской кафедральный собор Североморска и штаб Северного флота, где также проходит молебен.

С 8.30 до 17.00 8 августа ковчег можно будет увидеть в Свято-Вознесенском кафедральном соборе Мончегорска. Там митрополит проведет божественную литургию и молебен.

Напомним: Андрею и Евгении Чибис подарили икону в честь святых Евгении Римской и Андрея Первозванного. Икона была написана специально для губернатора и его супруги.

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