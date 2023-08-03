При созревании цвет ягоды меняется, она светлеет и, вместо алой, становится оранжевой с розовым оттенком.

В Мурманской области в самом разгаре сезон морошки. Эту вкусную и полезную северную ягоду можно найти в болотистых местах в лесу.

Сотрудники природного заповедника «Пасвик» составили топ-5 мест, откуда северяне привозят килограммы морошки.

Так, в список лучших вошли Титовка, Серебрянка, Терский район, полуостров Рыбачий и Териберка.

- Лучше брать спелую морошку - она и вкуснее и полезнее. Чашелистики у нее уже открыты и ягода отрывается от них. При созревании цвет ягоды меняется, она светлеет и, вместо алой, становится оранжевой с розовым оттенком. Это самое идеальное состояние ягоды, - поделились в заповеднике.

Напомним: ученый из Лапландского заповедника рассказала, как правильно собирать грибы.

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