Жителей Мурманской области предупреждают о 30-градусной жаре

Воздух прогреется до отметки в +30 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманске и на северо-западе области днем 3 августа ожидается сильная жара, о чем предупреждают в МЧС. Воздух прогреется до отметки в +30 градусов.

- Рекомендуется на время жаркой погоды передвигаться не спеша, чаще находиться в тени, а также носить головной убор и светлую одежду из натуральных тканей, пить большое количество воды и не употреблять спиртное, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Напомним: в Мурманской области прошел рекордный по осадкам ливень.

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