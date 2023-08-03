Жителей Мурманской области предупреждают о 30-градусной жаре

Воздух прогреется до отметки в +30 градусов.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Мурманске и на северо-западе области днем 3 августа ожидается сильная жара, о чем предупреждают в МЧС. Воздух прогреется до отметки в +30 градусов.
- Рекомендуется на время жаркой погоды передвигаться не спеша, чаще находиться в тени, а также носить головной убор и светлую одежду из натуральных тканей, пить большое количество воды и не употреблять спиртное, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.
Напомним: в Мурманской области прошел рекордный по осадкам ливень.
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