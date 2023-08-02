В Мурманской области прошел рекордный по осадкам ливень

Первый день последнего месяца лета в Мурманской области отметился сильным ливнем.
Фото: Олег ФИЛОНОК
Первый день последнего месяца лета в Мурманской области отметился сильным ливнем.
- По оперативным данным, в Мурманск выпало 32 мм (49% месячной нормы), в Кандалакше 31,8 мм (50% месячной нормы), в районе Ура-Губы 24 мм (35% месячной нормы), в Мончегорске 21 мм (35% месячной нормы), - сообщили в гидрометцентре Мурманской области.
В областном центре обновить рекорд по осадкам не удалось: 1 августа 1977 года и составлял 56,5 мм. А вот в Кандалакше показатель обновился. Предыдущий рекорд был установлен 1 августа 2007 года - 28,6 мм.
После сильного ливня в Мурманскую область пришла жара. Воздух в регионе прогреется до +27.
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