В 2023 году новые стеклопакеты появятся в девяти школах Мурманска

Окна уже обновили в школе № 49, гимназиях №№ 3, 9, 1. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске продолжается подготовка школ к новому учебному году. Рабочие ремонтируют инженерные сети, кабинеты, обеденные и спортивные залы, также заменяют окна.

- Школы присоединились к проекту «Теплое окно» в 2021 году. За это время установили 5 498 окон. В этом году новые стеклопакеты появятся в девяти школах, - сообщил глава города Игорь Морарь.

Окна уже обновили в школе № 49, гимназиях №№ 3, 9, 1. Работы продолжаются в школах №№ 37, 56, гимназиях № 6, 8, Международном лицее.

Напомним: ремонт школы №12 в Североморске почти завершился.

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