Ремонт школы №12 в Североморске почти завершился

В Североморске к новому учебному году готовят школу №12. Фото: www.citysever.ru

В Североморске к новому учебному году готовят школу №12. Там рабочие уже на 90% завершили ремонт.

- Продолжается чистовая отделка внутренних помещений, а параллельно собирается мебель, наводится порядок и оформляются учебные классы, - сообщили в администрации Североморска.

В образовательном учреждении оформляют комнату боевой славы, а также стенды по профориентации.

Всего в этом году во флотской столице к 1 сентября капитально отремонтируют три школы - №1, №2 и №12.

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