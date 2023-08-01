В Мурманской области при диспансеризации впервые выявили 16185 заболеваний

В Мурманской области прошли диспансеризацию и профосмотры около 194 тысячи северян. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области прошли диспансеризацию и профосмотры около 194 тысячи северян. В том числе более 22 тысячам пациентам сделали углубленную диспансеризацию.

Такие виды исследований позволяют выявить хронические неинфекционные заболевания и скорректировать факторы риска их развития. Медосмотры проводятся бесплатно по полису ОМС в поликлинике по месту прикрепления.

- При проведении диспансеризации и профилактических медосмотров медики впервые выявили 16185 заболеваний. В том числе болезни системы кровообращения – 1846, болезни органов пищеварения – 1315, сахарный диабет – 321, - сообщили в минздраве региона.

Есть возможность дистанционной записи на диспансеризацию и прохождение осмотров вечером и в субботу.

Напомним: в перинатальный центр Мурманска привлекли 13 молодых специалистов из других регионов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru