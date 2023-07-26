Нужные кадры для Севера. В Мурманске прошла встреча с врачами, которые переехали работать в регион

С начала года число врачей в Мурманской области выросло на 55 человек. Фото: Правительство Мурманской области

В теплой, дружеской атмосфере в Мурманске прошла встреча с врачами-специалистами, которые переехали в Заполярье в этом году. Их новым местом работы стал перинатальный центр Мурманского областного клинического многопрофильного центра (МОКМЦ), куда, по их же словам, они каждый день приходят с удовольствием.

Опыт в комфортных условиях

Министр здравоохранения Дмитрий Панычев поблагодарил коллег за выбор профессии и предпочтение нашей области как места работы. Всего в перинатальный центр МОКМЦ в этом году трудоустроились 13 врачей, в том числе анестезиолог-реаниматолог, акушер-гинеколог, неонатолог.

– На Севере хорошие условия труда, люди доброжелательные, ну, и природа, конечно, потрясающая. Я не мог отказаться от такого предложения. Если раньше я еще раздумывал, оставаться или нет, то сейчас уверен в своем решении работать здесь, – поделился молодой акушер-гинеколог перинатального центра Игорь Бондаренко. Он приехал к нам из Донецка и работает уже два месяца.

По словам заведующего перинатальным центром Александра Залесного, специалистов привлекает высокий уровень оснащенности медорганизации. К тому же кругом опытные доктора, которые во всем помогут.

– Наш перинатальный центр - передовое учреждение родовспоможения Мурманской области, и понятно, что молодые врачи хотят работать в таких медицинских учреждениях, чтобы приобрести опыт, научиться передовым технологиям. И не последнюю роль, думаю, сыграли конкурентная зарплата и социальные гарантии, которые предоставляет правительство региона, – отметил руководитель.

А мер поддержки для врачей, работающих в Заполярье, действительно много. Специалисты получают выплаты, обзаводятся новым жильем.

- Меры комплексные и касаются как выплат, которые могут достигать трех миллионов, так и других преференций. Есть также существенные льготы по жилью: это служебная квартира, компенсация аренды съемного жилья до 25 тысяч в месяц, участие в программе «Свой дом в Арктике» — у нас уже более двадцати сотрудников получили такой сертификат на полтора миллиона рублей. То есть, комплексно, постепенно мы ситуацию с медицинскими кадрами выправляем, – отметил глава минздрава региона Дмитрий Панычев.

Всего с начала года численность врачей в Мурманской области выросла на 55 человек, до конца года должны приехать еще 11 молодых специалистов.

Награда за 40-летний труд

Также в рамках встречи вручили награду «Почетный работник здравоохранения Мурманской области» уже опытному специалисту – неонатологу, заведующей отделением новорожденных перинатального центра Мурманского областного клинического многопрофильного центра Татьяне Лаврушиной. Татьяна Владимировна из династии врачей. В медицинской профессии она уже более 40 лет, а в самой неонтологии – 37, стояла у истоков этого направления. В 1982 году после окончания Карагандинского медицинского института в Казахстане несколько лет она проработала в местной областной больнице, а затем переехала на работу в Мурманск.

Ежегодно медицинскую помощь в возглавляемом Татьяной Лаврушиной отделении получают более 2400 малышей, в том числе недоношенные дети, родившиеся на сроке 34-36 недель, с критически низким весом – менее килограмма.

По инициативе и при непосредственном участии заведующей отделением в Мурманской области внедрен аудиологический скрининг новорожденных, направленный на раннее выявление нарушений слуха у детей. Татьяна Владимировна является наставником и охотно передает опыт молодым коллегам.

- Эта награда для меня честь, результат моего многолетнего труда. Приятно, что его так высоко оценили. Очень люблю свою работу, в другой профессии я себя просто не представляю! - поделилась Татьяна Лаврушина.

По словам врача, сейчас женщинам стало рожать гораздо проще, благодаря новым, современным технологиям. Мамы сейчас грамотные, знающие, а материнство стало более осознанным.

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