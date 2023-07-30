Североморск получил почетный знак «Город морской доблести»

Флотскую столицу наградил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Фото: скрин видео с трансляции парада на День ВМФ/ vk.com/chibis.andrey

Во время празднования дня Военно-морского флота главе Североморска Олегу Прасову в торжественной обстановке передали почетный знак «Город морской доблести». Флотскую столицу наградил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Северный флот – самый мощный флот нашей страны. Воины-североморцы успешно выполняют все поставленные задачи – и в Мировом океане, и в рамках СВО. Мы гордимся доблестью и честью наших военнослужащих, – отметил глава региона.

30 июля в 22.00 прогремит салют и фейерверк в честь Дня ВМФ и 290-летия со дня образования Северного флота.

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