В Североморске в это воскресенье, 30 июля 2023 года, отметят День Военно-морского флота. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Североморске в это воскресенье, 30 июля 2023 года, отметят День Военно-морского флота. Программа празднования уже известна.

Традиционно праздник начнется в военно-морского парада, посвященного Дню ВМФ. В 11.00 на Приморской площади начнется парад войск Североморского местного гарнизона, а затем военно-морской парад на Североморском рейде Кольского залива, с участием боевых кораблей, представляющих практически все корабельные соединения Северного флота.

В 12.45 стартует военно-спортивный праздник, где гости смогут увидеть боевые возможности сил Северного флота.

В 14.00 – концертная программа с участием Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота, артистов Центрального Дома Российской Армии, Академического Ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова и других коллективов.

В 22.00 прогремит салют и фейерверк в честь Дня ВМФ и 290-летия со дня образования Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота.

Также для гостей праздника будет работать торговая ярмарка и аттракционы, также все желающие могут посетить выставку вооружения и военной техники, познакомиться с экспонатами Североморского музейно-выставочного комплекса и Военно-морского музея Северного флота.

Попасть в Североморск на празднование Дня ВМФ могут далеко не все, так как в ЗАТО нужен спецпропуск. Однако для тех, кто хочет посмотреть на военно-морской парад, будет организована онлайн-трансляция.

Ссылки на трансляцию в день мероприятия опубликуют на странице губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и в официальной группе правительства Мурманской области во «ВКонтакте».

Напомним: в Североморске с 29 по 30 июля ограничат движение транспорта. Дороги перекроют в преддверии Дня ВМФ.

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