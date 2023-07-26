В Североморске с 29 по 30 июля ограничат движение транспорта

В Североморске на несколько дней ограничат движение транспорта в преддверии и во время празднования Дня ВМФ. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В Североморске на несколько дней ограничат движение транспорта в преддверии и во время празднования Дня ВМФ. Об этом сообщили в администрации города.

Так, с 26 по 30 июля движение и парковка авто будет запрещена на участке дороги в районе дома № 11 по улице Сгибнева до Морвокзала.

30 июля с 07.00 и до окончания праздника запрет будет действовать в районе пересечения улицы Ломоносова с улицей Сафонова, в районе пешеходного перехода на улице Адмирала Головко, в районе пересечения улицы Адмирала Головко с улицей Душенова.

Также 28 июля с 10.00 до 13.00 и 30 июля с 07.00 до окончания мероприятий конечную автобусную остановку перенесут с морвокзала к магазину на улице Душенова, 24.

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