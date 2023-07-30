В Мурманске Haval врезался в рекламный щит на улице Подгорной

Сотрудники УГИБДД региона устанавливают причины произошедшего. Фото: vk.com/murman01

Рано утром 30 июля в Мурманске на улице Подгорной, 142 произошло ДТП с участием одной машины. Легковой автомобиль Haval Н5 врезался в рекламный щит.

- На месте происшествия работал дежурный караул пожарной части. Проведены работы по осмотру места аварии, сбору данных и отключению АКБ на автомобиле, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Сотрудники УГИБДД региона устанавливают причины произошедшего.

Напомним: в Архангельской области произошло массовое ДТП с шестью пострадавшими.

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