Пострадали дети, в том числе младенец. В Архангельской области произошло страшное массовое ДТП

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Фото: Служба Спасения им. И.А. Поливаного / vk.com/aocc29

Трасса М-8 «Холмогоры» Архангельской области уже не первый раз за последнее время становится фигурантом страшных ДТП. Так, на прошлой неделе на дороге погибли мужчина и ее маленькая дочка. А вечером 25 июля там случилась очередная жуткая авария.

В районе деревни Любовское Приморского района столкнулись три «легковушки»: Renault Sandero, Great Wall и Renault Duster. Очевидцы происшествия сообщили о пострадавших людях, среди которых были дети. К месту аварии выехали экстренные службы.

- Когда прибыла дежурная группа спасателей, на асфальте, около Renault Sandero, лежали двое травмированных детей, возрастом четырех и восьми лет, а также 77-летняя женщина. Врачи оказывали медицинскую помощь пострадавшим. Зажатых в автомобилях не было, - сообщили в Службе спасения имени И.А. Поливаного.

Общее количество участников ДТП составило 10 человек, шесть из них доставили в больницу. В Great Wall на момент аварии находился грудной ребенок, его также госпитализировали.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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