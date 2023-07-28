В Мурманской области утвердили лимиты на добычу лося

Так, всего в регионе насчитывается 11 664 особи лосей. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Мурманской области установили лимиты на добычу лося с 1 августа. Постановление об этом подписал губернатор Андрей Чибис.

Так, всего в регионе насчитывается 11 664 особи этих животных, а добыть охотникам разрешено 714.

Напомним: норвежские олени пришли в Мурманскую область и съели ягеля на 370 млн рублей.

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