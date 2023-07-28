В Мурманске начинается реконструкция здания бывшего кинотеатра «Родина»

На сегодняшний день рабочие полностью выполнили подготовительные работы. Фото: администрация Мурманска

В Мурманске полным ходом идет реконструкция здания бывшего кинотеатра «Родина», который преобразуют в культурный центр.

На сегодняшний день рабочие полностью выполнили подготовительные работы. Ведется демонтаж, ремонт фундаментов, установлены леса для ремонта наружных стен.

- Объем работ огромный, высокой ответственности требует и статус объекта культурного наследия регионального значения. Поэтому контроль за ходом работ здесь самый строгий, - отметил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Напомним, что на обновление кинотеатра «Родина» планируется потратить полмиллиарда рублей.

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