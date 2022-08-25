Появился тендер на реконструкцию кинотеатра «Родина» в Мурманске

Начальная стоимость – 496 миллионов рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На сайте госзакупок появилась закупка «Выполнение работ по приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия здания кинотеатра "Родина"». Начальная стоимость – 496 миллионов рублей.

Фронт работ большой: разобрать старые лестницы, усиление основания фундамента, монтаж лифта, реставрация фасада, прокладка электросетей и даже озеленеие. Всего – 46 пунктов.

Напомним: реконструкцию «Родины» поддержит компания «Новатэк», компания заявила, что готова выделить полмиллиарда рублей.

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