Мурманская область попала в топ-10 по уровню цифровизации городского хозяйства

Индекс IQ регионов помогает понять, насколько эффективно правительство региона и местные организации взаимодействуют. Фото: минстрой РФ

Мурманская область оказалась в десятке лучших регионов России по уровню цифровизации городского хозяйства.

Награду регион получил 27 июля от главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина в рамках пленарного заседания международного форума «Умный город – Умная страна», который проходит в Уфе.

- Индекс IQ регионов помогает понять, насколько эффективно правительство региона и местные организации взаимодействуют, работают с жителями, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Напомним: Мурманская область вошла в десятку лучших регионов по исполнению нацпроектов.

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