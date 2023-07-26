Мурманская область вошла в десятку лучших регионов по исполнению нацпроектов

Работу по оставшимся 22 объектам, среди которых две мурманские школы и областной онкодиспансер, завершат в 2024 году. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Губернатор Андрей Чибис провел заседание правительства региона, посвященное реализации нацпроектов в 2023 году. Так, Мурманская область вошла в десятку лучших регионов России по исполнению нацпроектов, заняв девятое место. А по СЗФО - третье.

Всего в Заполярье реализуется 12 нацпроектов.

- 99,4% - средний уровень достижения показателей, установленных на этот период. Общее финансирование нацпроектов в этом году составляет 17,6 миллиарда рублей, из которых 41% - средства областного бюджета, - отметил глава региона.

На данный момент в работе находится 224 объекта. В этом году планируется завершить строительство и ремонт 7 ФАПов, модульной амбулатории, 5 модельных библиотек, 9 центров «Точка роста». Также в планах на этот год рекультивация свалки в Дровяном.

Работу по оставшимся 22 объектам, среди которых две мурманские школы и областной онкодиспансер, завершат в 2024 году.

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