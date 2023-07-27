Норматив предельной цены ремонта в Мурманской области может вырасти в 4 раза

Обсуждение инициативы будет идти до 2 августа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманской области может сильно вырасти норматив предельной цены ремонта за один квадратный метр жилья. Проект постановления опубликовал минстрой региона.

Согласно документу, предлагается установить цену в 18 тысяч рублей вместо 4,6 тысячи, как было ранее. Таким образом, норматив увеличится в четыре раза.

Обсуждение инициативы будет идти до 2 августа.

Напомним: годовая инфляция в Мурманской области выросла до 4,2%.

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