Годовая инфляция в Мурманской области выросла до 4,2%

Отмечается, что на рост инфляции повлияли высокий спрос на отдельных рынках и ослабление рубля. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Мурманской области выросла годовая инфляция - в июне она составила 4,2% после 3,8% в мае, сообщают в мурманском отделении Центробанка. Отмечается, что на рост инфляции повлияли высокий спрос на отдельных рынках и ослабление рубля.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары составил 2,6%. Выросли цены на капусту и морковь, замедлилось снижение стоимости на картошку. Рост стоимости импортных кормов и оборудования привел к замедлению удешевления куриного мяса и свинины. Дополнительное влияние на динамику цен мяса курицы оказали вспышки птичьего гриппа.

Также увеличились темпы прироста цен среди непродовольственных товаров. Растут цены на новые отечественные автомобили, так как на фоне перестройки производственных цепочек повысились издержки автопроизводителей.

В сфере услуг цены выросли на 8,4%. В частности, страдает туристическая отрасль. Стоимость на ряд направлений за границу увеличились на фоне ограниченного предложения и ослабления рубля.

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