Мурманская семья Халитовых с 10-ю детьми получила шестикомнатную квартиру

Всего пара воспитывает десять детей. Фото: министерство информационной политики Мурманской области

В Мурманске получила новую шестикомнатную квартиру многодетная семья Халитовых. В прошлом году супругов Светлану Георгиевну и Махмута Максутовича наградили орденом «Родительская слава».

- Администрация со своей стороны помогла в решении жилищного вопроса. Раньше Халитовы ютились в небольшой двухкомнатной квартире, но теперь это в прошлом. В дополнение к имеющейся собственности семья получила в соцнайм шестикомнатную квартиру в центре Мурманска, - отметил глава администрации города Юрий Сердечкин.

Всего пара воспитывает десять детей. Ребята из года в год демонстрируют успехи в учебе, становятся победителями различных олимпиад и конкурсов. Ранее детям подарили музыкальные инструменты для домашних концертов.

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