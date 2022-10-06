Многодетной семье из Мурманска подарили музыкальные инструменты для домашних концертов

Теперь в многодетной семье могут устраивать домашние концерты. Фото: правительство Мурманской области

В Международный день защиты детей Владимир Путин по видеосвязи провел встречу с семьями, удостоенными ордена «Родительская слава». В числе тех, кто смог пообщаться с президентом, был и многодетный отец из Мурманска Махмут Халитов.

А 6 октября семье передали музыкальные инструменты, чтобы дети - а их у Халитовых 10 - могли развивать свои творческие способности. Депутат облдумы Виктор Сайгин помог приобрести скрипки, цифровое пианино и виолончель. О том, что детям нужны эти инструменты, родители рассказали в беседе с губернатором Андреем Чибисом.

- Семья Халитовых – не просто дружная, большая семья. Это ещё и очень талантливые, музыкальные дети. Мама, Светлана Георгиевна, привила всем ребятам любовь к музыку. И здорово, что теперь у них будет больше возможностей для занятий, - отметил министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

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