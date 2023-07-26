В Мурманске заметили сидящего на открытом окне ребенка

На опасную ситуацию обратила внимание полиция. Фото: Мурманск ДТП ЧП / vk.com/murmansk_dtp / Надежда Зибина
В Мурманске прохожие заметили ребенка, который сидел на открытом окне и мог упасть вниз со второго этажа. Инцидент произошел в доме на Кольском проспекте.
На опасную ситуацию обратила внимание полиция.
- Информация инициативно зарегистрирована сотрудниками полиции. Сейчас устанавливаем точный адрес, проводится проверка, - сообщили «КП»-Мурманск» в пресс-службе УМВД по Мурманской области.
Напомним: в Апатитах спасали сидевшего в открытом окне без присмотра малыша.
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