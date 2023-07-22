В Апатитах спасали сидевшего в открытом окне без присмотра малыша

В обстоятельствах инцидента будут разбираться инспекторы по делам несовершеннолетних. Фото: hibinform.ru

В Апатитах спасатели выезжали на улицу Строителей, 29 по звонку обеспокоенных местных жителей. Очевидцы сообщили о малыше, который сидел в открытом окне без присмотра родителей и мог упасть с высоты.

- Прибыв на место, городские спасатели увидели мальчика, сидевшего на подоконнике. По штурмовой лестнице они забрались в квартиру и эвакуировали ребенка. В квартире находились еще двое детей, - сообщает Хибинформбюро.

В обстоятельствах инцидента будут разбираться инспекторы по делам несовершеннолетних.

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