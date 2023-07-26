В Мурманской области планируют учредить медаль «Арктический учитель»

В Мурманской области собираются учредить медаль для педагогов «Арктический учитель». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области собираются учредить медаль для педагогов «Арктический учитель». Инициатива об этом размещена на портале Открытый электронный регион.

Таким почетный знак смогут получать учителя, чей педагогический стаж составляет более 10 лет. Также работники образовательной сферы уже должны иметь иные государственные награды.

Награда положена за высокие образовательные достижения учеников, значительный вклад в развитие системы образования и воспитания в регионе, достижения учеников в олимпиадах, наставничество.

Напомним: мурманскую художницу по Указу Владимира Путина наградили медалью.

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