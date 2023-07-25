Вспыхнувший на Кольском проспекте автобус потушили

Причина пожара устанавливается. Фото: vk.com/mchs_murmansk

В Мурманске 25 июля случился серьезный пожар - на территории бывшей автоколонны на Кольском проспекте загорелся старый автобус. Возгорание уже потушили.

- Сгорел остов неэксплуатируемого автобуса по всей площади. На месте происшествия работали 10 спасателей, две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области.

Причина пожара устанавливается.

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