В Мурманске в районе автопарка загорелся заброшенный автобус

Происшествие попало на видео. Фото: скриншот видео / t.me/murmansk_chp

В Мурманске в районе автопарка на Кольском проспекте случился серьезный пожар. Густые черные клубы дыма заметны из разных точек города.

- Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 12.38. Предварительно, горит заброшенный автобус. На данный момент пожар локализован, пожарно-спасательные подразделения продолжают свою работу, - уточнила «КП» -Мурманск» начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Дина Рыгина.

Происшествие попало на видео.

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