Жителям Мурманской области рассказали об опасности вирусного гепатита

Бесплатно пройти обследование на вирусные гепатиты можно в поликлинике по месту жительства по полису ОМС. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В России в честь Международного дня гепатита, который отмечается 28 июля, проходит Неделя профилактики заболеваний печени.

Вирусные гепатиты являются инфекционными заболеваниями, которые поражают внутренние органы человека, в частности, печень. Наибольшую опасность для здоровья человека представляют гепатиты В, С и D, которые без адекватного лечения длятся десятилетиями и могут со временем привести к циррозу и раку печени.

По статистике, в России около 7 миллионов человек инфицировано вирусами гепатита. Реальное количество зараженных гораздо больше, так как значительное число носителей вируса из-за отсутствия симптомов не подозревает у себя наличия заболевания и не обращается к врачу.

Заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова рассказала, что вирусы гепатита развиваются только в организме человека. Они содержатся в крови и биологических жидкостях инфицированного и передаются только от человека человеку.

- Заражение может произойти при незащищенных половых контактах, при использовании общих бритв, ножниц, зубных щеток и других предметов, на которые могла попасть кровь инфицированного человека. Также вирус может передаваться от инфицированной матери ребенку во время беременности и родов, – отмечает специалист.

Врач предупреждает, что от инфицирования возбудителями вирусных гепатитов не застрахован никто! Чаще всего человек узнает о болезни после прохождения скринингового обследования (сдачи крови), например, для оперативного вмешательства или донорства крови.

Как снизить риск заражения этим опасным заболеванием:

- не вступайте в сомнительные половые связи, всегда используйте средства защиты (презерватив);

- пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены;

- посещайте только проверенные косметологические центры и салоны красоты, где применяются одноразовые или стерильные инструменты;

- не употребляйте наркотические средства и психоактивные вещества.

Бесплатно пройти обследование на вирусные гепатиты можно в поликлинике по месту жительства по полису ОМС.

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