В Мурманске восстанавливают исторический облик дома №70 на проспекте Ленина. Фото: Александра Козлова / Nord-News

В Мурманске восстанавливают исторический облик дома №70 на проспекте Ленина. Здание, построенное в 1936 году, является объектом культурного наследия регионального значения.

Раньше на крыше жилого дома была балюстрада - перила из фигурных столбиков, которые рабочие сейчас обновляют.

- В рамках капремонта в верхней части здания восстанавливают балюстраду, что способствует возвращению дому его исторического облика здания. Этот архитектурный элемент будет оштукатурен и окрашен в белый цвет, - сообщили информагентству Nord News в минстрое региона.

Напомним: в Ковдоре сносят недостроенное девятиэтажное здание.

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