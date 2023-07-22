В Ковдоре сносят недостроенное девятиэтажное здание

В Ковдоре сносят недостроенный девятиэтажный дом на улице Кошица, 27. Фото: vk.com/monokovdor

В Ковдоре сносят недостроенный девятиэтажный дом на улице Кошица, 27, который находится на въезде в город.

- Здание не эксплуатировалось со времени постройки и признано аварийным, - сообщили в администрации Ковдора.

Работы по сносу подрядчик должен завершить в сентябре этого года.

Напомним: в Мурманской области построили 85 домов в рамках программы «Свой дом в Арктике».

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