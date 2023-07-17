В Мурманской области построили 85 домов в рамках программы «Свой дом в Арктике»

В Мурманской области подвели итоги программы «Свой дом в Арктике», которую запустили в июле 2022 года. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Мурманской области подвели итоги программы «Свой дом в Арктике», которую запустили в июле 2022 года. Так, за год в регионе построили уже 85 домов.

- Всего с момента запуска программы выдали 665 сертификатов на общую сумму 810 миллионов рублей, из них в 2023 году северяне получили 492 сертификата, - отметил заместитель губернатора Алексей Лыженков. - Участвует много молодых и многодетных семей, семей с детьми. Также программа пользуется большой популярностью у участников СВО и ветеранов боевых действий.

По программе северяне могут получить от 1 до 1,5 миллиона рублей на строительство или приобретение дома или домокомплекта. Отмечается, что 1 июля 2023 года прием заявок на участие в программе приостановлен, но он продолжится в следующем году.

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