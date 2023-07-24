К середине недели в Мурманской области потеплеет до +20 градусов

В Мурманскую область к середине недели вернется теплая погода. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманскую область к середине недели вернется теплая погода. Воздух прогреется до +20 градусов.

- 25-27 июля погоду Кольского полуострова будет определять северная периферия многоцентровой циклонической депрессии, расположенной на севере Европы. В регионе ожидается местами дождь, преобладающая температура воздуха днем составит +12+18 градусов, 27 июля +15+20, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: жители Мурманской области стали чаще сообщать о встречах с медведями.

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