Жители Мурманской области стали чаще сообщать о встречах с медведями

Жители Мурманской области все чаще встречают в людских угодьях медведей. Фото: Павел КЛОКОВ

Жители Мурманской области все чаще встречают в людских угодьях медведей. Косолапые бродят в окрестностях населенных пунктов в поисках чего-нибудь съестного.

Как сообщил замруководителя ЦУР Дмитрий Каменский, медведей северяне видели в районе Корзуново, около старого аэропорта в Кировске и в других местах.

Жителей региона просят не приближать к хищникам и не кормить их.

- Прошу очевидцев, встретивших косолапых, оперативно сигнализировать в службу «112», а дальше коллеги знают, что делать. Дикие звери – это не шутки, – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Напомним: ранее медведя видели в районе Териберки участники арктического фестиваля.

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