Гостей фестиваля «Териберка» на въезде в село встречает медведь

Медведя у Териберки кормят, несмотря на запрет. Фото: Иван МАКЕЕВ

15 и 16 июля в Териберке проходит арктический фестиваль «Териберка». Многие гости уже приехали в село, на въезде в которое их встречает медведь.

Косолапого не раз видели на автоподъезде, порой он подходит совсем близко к машина, словно не боясь людей. Причина тому - надежда, что его подкормят. Многие туристы действительно щедры на угощение, хотя кормить диких животных категорически запрещено.

Медведь, запомнив, что можно получить легкую еду, а не мучиться на охоте, так и будет приходить на прикормленное место, а потом может выйти и к домам. Для косолапого это будет верная смерть - его сразу застрелят.

Напомним: жителей и гостей Печенгского округа предупреждают о семействе медведей, которых заметили под Заполярным. Северян просят быть внимательными и осторожными.

С программой фестиваля «Териберка» можно ознакомиться в нашем материале.

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