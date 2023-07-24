На полигоне в Мурманской области прошло ротное тактическое учение

Особенностью учения стало активное взаимодействие мотострелкового подразделения с артиллерией. Фото: Минобороны

На одном из полигонов в Мурманской области военнослужащие отдельной мотострелковой бригады Северного флота провели ротное тактическое учение. Такая подготовка помогает бойцам эффективно выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО.

Особенностью учения стало активное взаимодействие мотострелкового подразделения с артиллерией.

Как сообщили в пресс-службе Северного флота, военнослужащие выполнили ведение огня из стрелкового оружия, вооружения боевых машин, орудий, минометов и гранатометов по мишеням, имитирующим иностранную военную технику. Ее наиболее уязвимые и слабые места мотострелкам показывали опытные инструкторы из числа участников СВО.

Также бойцы отработали тактические приемы с занятием позиций для нанесения наиболее эффективного огневого поражения живой силе противника.

Напомним: волонтеры, РГО и Северный флот собрали на острове Кильдин 6 тонн мусора.

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