Волонтеры, РГО и Северный флот собрали на острове Кильдин 6 тонн мусора

На территории Кильдина находится много мусора, в том числе металлолома. Фото: Иван МАКЕЕВ

На острове Кильдин прошла масштабная уборка при участии волонтеров, представителей Русского географического общества и экологического взвода Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. На территории, на которой в советские годы кипела жизнь, собрали почти шесть тонн мусора, главным образом - пластик и резину.

Часть отходов оставили люди, некоторые - вынесло к берегу морем.

- Весь собранный мусор вывезли на десантных катерах. Выгрузка сделали способом «на упор» в губе Грязной Кольского залива, где после все погрузили на специальный транспорт и направили на дальнейшую утилизацию, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

В акции также участвовали ученые: ботаники, геологи, орнитологи, - которые помимо уборки провели и свои исследования.

С 2017 года с острова Кильдин вывезли уже 964 тонн только металлического мусора.

Напомним: в Терском районе на побережье Белого моря проходила волонтерская экспедиция. Ее участники остались в восторге от местной природы и в ужасе от количества мусора на берегах.

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